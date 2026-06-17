Argentinien startet mit einem 3:0-Sieg über Algerien in die Mission Titelverteidigung an der WM.

Lionel Messi markiert einen Hattrick und egalisiert damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16).

Im anderen Spiel der Gruppe J trifft Österreich am Mittwochmorgen auf Jordanien.

Lionel Messi. Der Mann der Superlative braucht längst keine Vorstellung mehr, er hat bereits nahezu alles erreicht. Und doch stellte er im WM-Auftaktspiel Argentiniens gegen Algerien gleich zwei neue Bestmarken auf.

Den ersten Rekord holte er sich schon beim Anpfiff. Der 38-Jährige avancierte zum ersten Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand. Den zweiten – und bedeutenderen – egalisierte Messi in der 76. Minute mit seinem 16. WM-Tor.

Erfolgreichster WM-Torschütze

Nicolas Gonzalez passte vor dem Strafraum quer zum Captain, der den Ball kurz annahm und mit seinem starken linken Fuss platziert zum 3:0 ins linke untere Eck spedierte. Messi machte damit seinen Hattrick im Auftaktspiel perfekt. Damit schloss er nach WM-Toren zum bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose auf.

Wenig später verliess Rekordmann Messi unter tosendem Applaus den Platz. Ohnehin war sein dritter Treffer die letzte nennenswerte Aktion einer Partie, in der nicht nur Geschichte geschrieben wurde, sondern auch Argentiniens Mission Titelverteidigung erfolgreich begann.

Zidane gibt nicht die beste Figur ab

Bereits in der fünften Minute hatte sich Messi erstmals in Szene setzen können. Nach einer gut getimten Vorlage von Lautaro Martinez traf er bereits zum vermeintlichen 1:0. Messi stand jedoch knapp im Abseits, weshalb das Tor nicht zählte.

12 Minuten später – nachdem auch Algerien ein Abseitstor zu beklagen hatte – lag der Ball nach einem Messi-Distanzschuss erneut hinter Luca Zidane im algerischen Tor. Und diesmal zählte der Treffer. Messi schlenzte den Ball ins rechte Eck. Der Schuss wirkte nicht unhaltbar. Der Sohn von Frankreich-Legende Zinédine Zidane war noch am Ball dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern.

Messi staubt ab zum 2:0

Mit der Führung im Rücken nahm Argentinien in der ersten Halbzeit Tempo raus. Die vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic geleiteten Algerier generierten aber auch gegen die teilweise tief stehenden Gegner kaum Torgefahr. Während des ganzen Spiels brachten die Nordafrikaner keinen einzigen Schuss auf das Tor von Emiliano Martinez.

Anders die Argentinier, die nach der Halbzeitpause wieder vermehrt den Weg in die Offensive suchten – und in der 60. Minute zum zweiten Mal reüssierten. Zidane liess einen strammen Weitschuss von Alexis Mac Allister nach vorne abprallen. Messi reagierte am schnellsten und schnürte seinen Doppelpack.

Damit war die Partie in Kansas City entschieden. Messi hatte in seinem 200. Länderspiel aber noch nicht genug. Mit einem weiteren Tor schrieb er schon im ersten Ernstkampf an dieser WM Geschichte. Aus argentinischer Sicht darf es in diesem Stil weitergehen.

So geht es weiter

In der zweiten Runde der Gruppe bekommt es Argentinien am nächsten Montag um 19 Uhr Schweizer Zeit mit Österreich zu tun. Algerien trifft am frühen Dienstagmorgen auf Jordanien.

FIFA WM 2026