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Grosse Zuversicht vor Kracher Drei Viertel der SRF-User sehen die Nati im Halbfinal – und Sie?

Zieht die Schweiz erstmals in einen WM-Halbfinal ein? Ja, meint eine deutliche Mehrheit der Fans.

11.07.2026, 16:24

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Person in rotem Hut hält Trophäe in einer Menschenmenge.
Legende: Die Feierlichkeiten dürfen gerne noch weitergehen Einige Schweizer Fans träumen ganz gross. Keystone/Claudio Thoma

Vor dem Sechzehntelfinal gegen Algerien und dem Achtelfinal gegen Kolumbien waren noch gegen 80 Prozent der User, die an der jeweiligen SRF-Umfrage teilnahmen, überzeugt von einem Schweizer Sieg.

Obwohl mit Argentinien der amtierende Weltmeister wartet, sieht das Bild nun kaum anders aus: Drei Viertel aller Abstimmenden sehen die Nati unter den besten 4 der Welt. Die Umfrage ist weiter aktiv:

Unter die Optimisten mischt sich auch Sportminister Martin Pfister, der die Partie in Kansas City live vor Ort verfolgen wird.

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