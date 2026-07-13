Legende: Frenetischer Empfang des norwegischen Nationalteams in Oslo. Imago Images/Bildbyran

Die Bilder gingen um die Welt: Jeden Sieg an der WM – am Ende waren es deren vier – feierten die norwegischen Spieler und Fans mit dem «Viking Row», ihrem Ruder-Ritual. Das vorerst letzte «Ruuh» wurde aber nicht in den USA angestimmt, sondern in Oslo beim offiziellen Empfang des Teams zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in Miami gegen England (1:2 n.V.).

Zehntausende Menschen feierten die Mannschaft am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon und den Fans zelebrierten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf.

«Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch», sagte Norwegens Captain Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK.

Nach Polizeiangaben strömten rund 90'000 Menschen zu den Feierlichkeiten. Norwegen hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.

Haaland fehlt bei Party

Das Team war kurz nach 19:00 Uhr in Oslo gelandet. Anschliessend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüssten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots.

Als das Team dann gegen 21:30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde sie von frenetischem Jubel empfangen. Nicht mehr dabei war da allerdings Starstürmer Erling Haaland, der nach dem Königsempfang nach NRK-Informationen einen Flug erreichen musste.