SRF erreichte mit dem Live- und Rahmenprogramm zur WM über vier Millionen Menschen im TV. Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft verfolgten durchschnittlich 871’000 Zuschauende. Auch das Onlineangebot wurde mit rund 107 Millionen Visits und über 22 Millionen Livestreams-Starts stark genutzt.

Vom 11. Juni bis am 19. Juli 2026 übertrug SRF alle 104 Spiele der Fussballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA live. Den Final zwischen Spanien und Argentinien vom Sonntag, 19. Juli, verfolgten auf SRF zwei im Durchschnitt 1,15 Millionen Personen (Marktanteil: 76 Prozent). Die Partie erzielte zudem über eine Millionen Starts auf den SRF-Onlineplattformen. Damit war der Final die meistgesehene Partie an der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Schweizer Nati begeisterte TV-Publikum

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bewegten das SRF-Publikum, obwohl zwei Spiele in der Nacht respektive am frühen Morgen angepfiffen wurden. Durchschnittlich verfolgten 871’000 Menschen die Partien mit Schweizer Beteiligung live auf SRF zwei (Marktanteil: 76,6 Prozent). Auf das grösste Interesse beim Deutschschweizer TV-Publikum stiess die Partie zwischen der Schweizer Nati und Kanada in der Gruppenphase mit durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauenden (Marktanteil: 71,9 Prozent).

Auch viele Partien ohne Schweizer Beteiligung zogen die Menschen zahlreich vor die Bildschirme: Den Achtelfinal zwischen Portugal und Spanien sahen 723'000 Zuschauerinnen und Zuschauer live auf SRF zwei (Marktanteil: 61 Prozent), die Halbfinal-Begegnung England–Argentinien 821’000 Zuschauende (Marktanteil: 64,3 Prozent). Zudem war das Interesse auch bei Partien mit Anspielzeiten spätabends, in der Nacht oder am frühen Morgen gross.

Insgesamt schalteten während der Fussball-WM über vier Millionen Menschen mindestens einmal SRF ein.

Onlineangebot mit 107 Millionen Visits

Das umfassende Onlineangebot von SRF Sport inklusive einem WM-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wartete mit diversen Features auf und erreichte gesamthaft rund 107 Millionen Visits. Mit fast 3,9 Millionen Visits war der 7. Juli 2026 der zugriffsstärkste Tag. Die Livestreams erzielten insgesamt über 22 Millionen Videostarts. Einen neuen Bestwert erzielte ferner das SRF-Tippspiel zur WM mit über 550’000 Userinnen und Usern.

Auf den Drittplattformen von SRF Sport gab es auf YouTube, Instagram und TikTok täglich durchschnittlich insgesamt rund 3,5 Millionen Videoaufrufe. Der Videobeitrag zum verwandelten Penalty von Ruben Vargas im Achtelfinal Schweiz gegen Kolumbien erzielte auf Instagram über 1,3 Millionen Views.

«Unsere Berichterstattung ist auf grosses Interesse gestossen»

«Wir ziehen eine sehr positive WM-Bilanz», sagt Roland Mägerle, Leiter Sport SRG: «Die Spiele sorgten für grossartige Emotionen, die Lagerfeuerstimmung rund um die Schweizer Nati war spürbar. Es freut mich, dass wir diese Stimmung in die Haushalte der Deutschschweiz transportieren konnten und unsere Berichterstattung auf grosses Interesse gestossen ist – im TV, am Radio sowie online und auf Social Media».

Die WM auf den SRG-Kanälen Box aufklappen Box zuklappen Die TV-Sender der SRG erreichten mit ihrem WM-Programm rund 5,8 Millionen Personen in der Schweiz.

Durchschnittlich verfolgten rund 1,2 Millionen Personen in der Schweiz die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft auf den TV-Sendern der SRG.

Den Final als meistgeschautes Spiel verfolgten rund 1,6 Millionen Menschen auf den TV-Sendern der SRG.

Die WM-Livestreams auf den Onlineplattformen der SRG erzielten insgesamt rund 31 Millionen Video-Starts.

Quellen

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste / Personen 3+ ohne Gäste, SRF zwei / SRF info, 11.06.2026–19.07.2026, Rt-T / MA-% / Coverage-T (15min kons.), All TV Platforms, Overnight Overnight +7, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 11.06.2026–20.07.2026, Media Views / Visits, SRF Sport Online, FIFA WM 2026

Quelle Drittplattformen: Facelift Data Studio, 11.06.2026–19.07.2026, Ausgewiesen sind jeweils die Videostarts bei Instagram, YouTube und TikTok. Nicht enthalten in den Starts bei Instagram sind Videos, die als Story veröffentlich wurden, sowie bei TikTok die Livestreams