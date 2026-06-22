Spielt er im 2. Gruppenspiel gegen den Irak, wäre es Kylian Mbappés 100. Länderspiel für Frankreich.

Legende: Sehen wir dieses Bild auch gegen den Irak? Kylian Mbappé jubelt nach seinem Traumtor gegen den Senegal. imago images/Nicolo Campo

Frankreichs Rekordtorschütze wurde Kylian Mbappé dank seinem Doppelpack zum WM-Auftakt gegen den Senegal. Mit den Toren 57 und 58 überholte der 27-Jährige Olivier Giroud. Nun wartet vor dem 2. Gruppenspiel gleich der nächste Meilenstein seiner Nationalmannschaftskarriere: Kommt der Real-Madrid-Akteur gegen den Irak zum Einsatz – wovon auszugehen ist –, absolviert er als 10. Spieler sein 100. Länderspiel für die «Équipe Tricolore».

An die Spitze dieser Liste ist es aber noch ein weiter Weg: Rekordspieler Hugo Lloris stand 145 Mal für Frankreich zwischen den Pfosten. Mbappé könnte aber im Verlauf der WM noch auf Rang 9 vorrücken und ausgerechnet seinen Nationaltrainer Didier Deschamps (103 Länderspiele) von dort verdrängen.

Was macht Messi?

Der Doppelpack gegen den Senegal katapultierte Mbappé nicht nur an die Spitze der französischen Torschützenliste, sondern auch in Reichweite des WM-Torrekords. Mbappé trotz seines zarten Alters von 27 Jahren schon bei 14 WM-Toren, nur 3 Spieler haben mehr erzielt: Ronaldo (BRA/15 Tore), Miroslav Klose und Lionel Messi stehen bei je 16 Treffern an Weltmeisterschaften.

Es ist möglich, dass Mbappé diese Liste schon nach der Partie gegen den Irak anführt. Doch Messi hat mit seinem Hattrick gegen Algerien eindrücklich bewiesen, dass sein WM-Torhunger auch mit fast 39 Jahren noch nicht gestillt ist. Und: Messi bietet sich wenige Stunden vor Frankreich vs. Irak die Gelegenheit, im Duell mit Österreich gegenüber Mbappé vorzulegen.

Irak noch ohne WM-Punkt

Frankreich geht als haushoher Favorit ins erste Aufeinandertreffen überhaupt mit dem Irak. Die Iraker unterlagen zum Auftakt Norwegen mit 1:4 und warten auch nach ihrem 4. WM-Spiel (erste Teilnahme 1986) noch auf einen Punktgewinn bei Weltmeisterschaften. Aber die Mannschaft von Deschamps sollte gewarnt sein: Gegen Spanien kam der Irak in einem Testspiel vor der WM zu einem 1:1-Achtungserfolg.

WM 2026