Gleich mehrere Nationen haben sich ohne zu spielen für die nächste Runde an der WM qualifiziert.

Legende: Fix weiter dabei Thomas Tuchel und England. IMAGO / APL

Weiterkommen auf der Couch: Durch die Ergebnisse in den Gruppen G und H sind gleich mehrere Nationen vorzeitig in die K.o.-Phase der WM eingezogen. Neben Mitfavorit England von Trainer Thomas Tuchel, Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und Deutschland-Gegner Paraguay ist auch Ghana und Senegal die Teilnahme am Sechzehntelfinal nicht mehr zu nehmen.

Alle Teams werden mindestens als einer der acht besten Gruppendritten abschneiden, nachdem Neuseeland in der Grupe G sowie Uruguay und Saudi-Arabien in der Gruppe H am Freitag ausgeschieden sind. Paraguay, das am Montag in Foxborough bei Boston auf das DFB-Team trifft, hat schon alle drei Gruppenspiele absolviert und die Gruppe D als Dritter abgeschlossen. Dasselbe gilt für Senegal um Sadio Mané in der Gruppe I.

Für England, Portugal und Ghana steht noch eine Vorrundenpartie an, alle Teams können noch Gruppensieger werden.

FIFA WM 2026