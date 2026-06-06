Am Freitagnachmittag war es endlich so weit: Mit Breel Embolo landete um 16:10 Uhr das 26. und letzte Mitglied der Schweizer Nati aus Zürich kommend in den USA. In einem Video, das der Schweizer Fussballverband in den sozialen Medien teilte, war zu sehen, wie der Rennes-Stürmer wenig später von Nati-Direktor Pierluigi Tami am Flughafen Los Angeles willkommen geheissen.

Von da ging es mit dem Auto nach San Diego ins Team-Hotel der Nati, wo er um 19:15 Uhr ankam und von Trainer Murat Yakin begrüsst wurde. Über den Verband liess der Nachrücker ausrichten: «Danke für die positive Unterstützung in den letzten Tagen, allen voran dem SFV und der Fifa. Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die sportlichen Ziele mit der Nati.»

Ein Einsatz am Samstag gegen Australien im letzten Test vor der WM ist trotzdem ausgeschlossen. Nach den Reisestrapazen soll nichts riskiert werden. Den ersten Ernstkampf absolviert die Nati in einer Woche in San Francisco gegen Katar.

Legende: Hat doch noch gut lachen Breel Embolo mit Nati-Coach Murat Yakin. Peter Klaunzer/Keystone via AP

Annulliertes ESTA am Flughafen

Embolo hatte den regulären Flug der Schweizer am Dienstag verpasst, weil sein ESTA von den US-Behörden kurzfristig annulliert worden war. Dem 29-Jährigen war eine Verurteilung in diesem Frühling zum Verhängnis geworden.

Wegen einer ausgesprochenen Drohung und der daraus resultierenden Strafe verlangten die US-Behörden weitere Informationen. Der anschliessende Visums-Antrag wurde indes mit hoher Priorität behandelt.