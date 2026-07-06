Nach dem Erfolg gegen Mexiko ist es den Engländern zum Feiern zumute – bis Jordan Henderson stürzt.

Legende: Die Spieler schirmen das Geschehen ab Am Boden liegt der verletzte Jordan Henderson. IMAGO / Anadolu Agency

Inmitten der Feierlichkeiten nach dem Einzug in den WM-Viertelfinal hat sich Englands Mittelfeldspieler Jordan Henderson offenbar schwer am Arm verletzt. Der 36-Jährige sprang nach dem 3:2 über Gastgeber Mexiko über eine Werbebande und stürzte dabei unglücklich. «Er hat sich das Handgelenk verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es handelt sich um eine ziemlich ernste Verletzung», sagte Trainer Thomas Tuchel. «Es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist.»

Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab. Zunächst hatte er noch mit den Spielern und den Fans in der Kurve gefeiert, auf dem Rückweg auf den Platz passierte offenbar der Unfall.

Erst ein Kurzeinsatz

Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Trainer Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen. England fehlen im Viertelfinal gegen Norwegen am Samstag bereits Jarell Quansah nach der roten Karte gegen Mexiko und Reece James, der sich bereits im englischen Eröffnungsspiel verletzt hatte.

FIFA WM 2026