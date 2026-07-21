Breel Embolo hat nach dem Out im WM-Viertelfinal am Montagabend erstmals Worte an die Nati-Fans gerichtet.

Legende: Die tragische Figur beim WM-Out der Schweizer Nati Breel Embolo. IMAGO / STEINSIEK.CH

Beim 1:3 n.V. gegen Argentinien war er nach seinem Platzverweis ein Häufchen Elend, nun hat sich Breel Embolo erstmals zu Wort gemeldet. «Es hat einige Zeit gedauert, bis ich diese Niederlage wirklich verarbeitet habe. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde», schrieb der Stürmer am Montagabend auf Instagram.

Embolo hatte im Viertelfinal gegen Argentinien beim Stand von 1:1 wegen einer Schwalbe seine zweite gelbe Karte gesehen – und flog somit mit Gelb-Rot vom Platz (72.). Die Schweiz verlor in Unterzahl 1:3 nach Verlängerung.

Embolo schwieg anschliessend, nun richtete er sich an die Fans. «Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch während dieser Weltmeisterschaft stolz gemacht haben», schrieb er. Der 29-Jährige versicherte: «Wir haben alles für dieses Trikot, für unser Land und für euch alle gegeben.»

Embolo bedankte sich auch für die Unterstützung aus der Schweiz. «Das hat uns mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt», schrieb er und richtete den Blick nach vorne: «Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Die Schweiz verdient grosse Momente, und wir werden weiter kämpfen, um sie euch zu bescheren.» Embolo versprach: «Wir werden stärker zurückkommen. Die Schweiz wird stärker zurückkommen.»

Umstrittener Platzverweis

Besonders die Umstände der gelb-roten Karte hatten für Diskussionen gesorgt. Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die gelbe Karte gezeigt. Dann bekam der Portugiese einen Hinweis und kontrollierte die Videosequenz. Dort wurde deutlich: Embolo war überhaupt nicht berührt worden, hob vielmehr ab und wollte ein Foul schinden. Also revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung, nahm die gelbe Karte gegen Paredes zurück und schickte Embolo vom Feld.

Grundlage der Entscheidung war die neue Regel zur «Spielerverwechslung»: Demnach darf der Videoassistent eingreifen, wenn der falsche Spieler die Gelbe oder Rote Karte erhalten hat. Allerdings wurde erst zu WM-Beginn klargestellt, dass davon nicht nur Spieler derselben Mannschaft, sondern auch jene des Gegners betroffen sein können.