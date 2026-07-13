Bild 19 von 26. Remo Freuler (6 Spiele, 654 Minuten). Note 5,5. Auch mit 34 Jahren ist der Zürcher keiner für spektakuläre Aktionen oder schöne Tore. Der 34-Jährige läuft dafür Löcher zu (niemand spulte an der WM in den ersten 6 Spielen mehr ab) und steht immer richtig. Seinen Wert für die Nati wird man wohl erst erkennen, wenn Freuler zurückgetreten ist. Das wird aber noch nicht jetzt sein.

Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer.

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