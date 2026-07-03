DFB-Trainer Julian Nagelsmann nimmt laut übereinstimmenden Medienberichten nach der missratenen WM-Kampagne mit Out im Sechzehntelfinal den Hut.

Legende: Nicht länger Trainer der deutschen Nationalmannschaft Julian Nagelsmann. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Die deutsche Nationalmannschaft stösst nach dem blamablen Out im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay einen Neustart an. Trainer Julian Nagelsmann trat nach Krisengesprächen mit der DFB-Verbandsspitze zurück. Dies vermelden Bild, Sky und RTL/ntv übereinstimmend. Der 38-Jährige hatte die Geschicke der DFB-Elf seit Ende September 2023 geleitet. An der EM 2024 war der Titeltraum mit einem knappen 1:2 n.V. im Viertelfinal gegen Spanien geplatzt. Nun, zwei Jahre später, gar noch früher.

Unmittelbar nach dem Ausscheiden hatte Nagelsmann einen Rücktritt ausgeschlossen. Bei dem Treffen in der Zentrale des Deutschen Fussballbundes in Frankfurt soll ihm die DFB-Spitze aber diesen Schritt nahegelegt haben. Nagelsmann besass einen Vertrag bis und mit EM 2028. Er soll sieben Millionen Euro jährlich verdient haben. Das kolportierte Trostpflaster für Nagelsmanns Rücktritt: eine Abfindung von rund sieben Millionen Euro. Etliche deutsche Fussball-Experten hatten eine Umbesetzung auf der Trainerposition gefordert.

Klopp als Kronfavorit

Als Top-Kandidat für eine mögliche Nachfolge wird Jürgen Klopp gehandelt. Der 59-Jährige ist seit Januar 2025 als Head of Global Soccer für Red Bull tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.

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