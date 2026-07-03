Der Trainer des DFB nimmt nach dem Out im WM-Sechzehntelfinal den Hut. Nun wird das Gespräch mit Jürgen Klopp gesucht.

Legende: Nicht länger Trainer der deutschen Nationalmannschaft Julian Nagelsmann. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) und Julian Nagelsmann gehen nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft getrennte Wege. Der bis 2028 laufende Vertrag des Bundestrainers wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der DFB am Freitag, vier Tage nach dem verlorenen Sechzehntelfinal in Foxborough gegen Paraguay (3:4 i. E.), mit.

Nagelsmann hatte das Amt im September 2023 von Hansi Flick übernommen. 2024 war er mit Deutschland an der Heim-EM im Viertelfinal knapp an Spanien gescheitert. Auch Nagelsmanns Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner werden den DFB verlassen.

Klopp als Kronfavorit

«Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient», liess sich Nagelsmann auf Instagram zitieren. Zudem schob er eine Entschuldigung hinterher: «Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fussballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt!»

Der Verband bestätigte zudem, dass er mit Blick auf die Neubesetzung das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. Dieser habe «bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert». Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Hierüber hatte er den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf bereits vor WM-Beginn informiert.

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