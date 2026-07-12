Im Nati-Rating gegen Argentinien kommt Gregor Kobel am besten weg. Breel Embolo erhält eine ungenügende Note.

Legende: Zeigte erneut eine überzeugende Leistung Goalie Gregor Kobel. imago images/Sports Press Photo

An Gregor Kobel lag es wahrlich nicht, dass die Schweiz im WM-Viertelfinal gegen Argentinien ausschied. Ihm gelangen einige starke Paraden, gegen Julian Alvarez' entscheidenden Sonntagsschuss in der Verlängerung war er machtlos. Wie schon im Achtelfinal gegen Kolumbien wurde der Goalie von den SRF-Usern zum besten Nati-Akteur erkoren. In der Schule hätte er die Note 5,5 erhalten.

Dan Ndoye, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, folgt dahinter mit etwas mehr als 5 Sternen. Auch die Abwehrreihe vermochte Sie zu überzeugen: Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria und Ricardo Rodriguez bewegen sich ebenfalls um die Note 5 herum.

Klar abgefallen im Rating ist Breel Embolo, der mit zweieinhalb Sternen abgestraft wird.

Es wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.