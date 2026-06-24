Neben Überflieger Johan Manzambi und Ruben Vargas erhalten auch Nico Elvedi und Manuel Akanji gute Noten.

Legende: Hielten den Laden hinten zusammen Manuel Akanji und Nico Elvedi. Getty Images/Soccrates Images

Wenig überraschend wurde Johan Manzambi für seinen erneut starken Auftritt gegen Kanada von den SRF-Usern am besten bewertet. Etwas mehr als 5 von 6 möglichen Sternen heimste der nun dreifache WM-Torschütze im Rating ein. Ruben Vargas, der das Skore eröffnete, liegt knapp hinter dem Genfer.

Ein gutes Zeugnis erhält auch die Defensivachse: Die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Manuel Akanji kommen wie Goalie Gregor Kobel auf knapp 5 Sterne.

Es wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.