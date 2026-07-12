Remo Freuler denkt nach dem WM-Out noch nicht an einen Nati-Rücktritt. Auch Granit Xhaka wird zu seiner Zukunft befragt.

Remo Freuler hat nach dem Ende des WM-Abenteuers für die Schweiz im Viertelfinal gegen Argentinien angekündigt, seine Länderspielkarriere fortsetzen zu wollen.

«Wir haben noch einiges vor in der Nati. Heute hat man gesehen, dass vieles möglich ist. Deshalb geht es schon noch weiter», meinte der 34-Jährige.

Wie geht es auf Klubebene weiter?

Der Mittelfeldspieler bestätigte im SRF-Interview, dass er sich viele Gedanken gemacht habe. «Ich muss ja auch meine sonstige Zukunft noch klären.» Damit sprach er seine Situation beim Klub an: Freulers Vertrag bei Bologna ist kürzlich ausgelaufen.

Das Bekenntnis Freulers zur Nati kommt bei Murat Yakin gut an. «Das ist sehr erfreulich», so der Nati-Coach.

Erholung bei Xhaka im Vordergrund

«Es ist ein schönes Zeichen von Remo», sagte auch Granit Xhaka. Zu seinen eigenen Plänen wollte sich der 33-jährige Captain auf eine entsprechende Frage noch nicht konkreter äussern. «Ich möchte zuerst meine Familie sehen, in die Ferien gehen und komplett abschalten. Danach greife ich wieder von Neuem an.»