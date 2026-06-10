Die Fifa führt an der WM feste Pausen zum Trinken ein. Neue Regeln betreffen zudem Platzverweise und den Videobeweis.

Legende: Werden an der WM auch wieder in den Fokus rücken Die Schiedsrichter. Imago/Belga

Was sich im Detail alles ändert und warum die Trinkpausen auch für Kritik sorgen:

Rote Karte für Hand vor dem Mund

Spieler, die bei in einer Konfrontation die Hand vor den Mund halten, können mit Rot bestraft werden. Damit soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden.

Die Debatte war nach einem Vorfall in der Champions League entbrannt. Benficas Gianluca Prestianni hatte sich in einer Auseinandersetzung mit Reals Vinicius das Trikot vor den Mund gezogen. Prestianni wurde danach wegen homophober Äusserungen gesperrt. Gianni Infantino setzte sich öffentlich für die neue Regel ein.

Platzverweis fürs Verlassen des Platzes

Spieler, die den Platz aus Protest gegen einen Schiedsrichter-Entscheid verlassen, können die rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Verursacht ein Team so einen Spielabbruch, wird die Partie für den Gegner gewertet. Hintergrund ist, dass der Senegal sich im Final des Afrika-Cups gegen Marokko aus Protest in die Katakomben zurückgezogen hatte.

Streichen von gelben Karten

Durch die Ausweitung von 32 auf 48 Teams kommt eine weitere K.o.-Runde mit 32 Mannschaften dazu. So hätte sich auch die Chance erhöht, nach der 2. gelben Karte zu fehlen. Die Fifa entschärfte deshalb die bisherige Regel: Die Verwarnungen werden nicht nur wie bislang üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den Gruppenspielen gestrichen.

Countdown vor Standards

Damit Torhüter nicht zu lange den Ball in der Hand halten und das Spiel verzögern, wurde bereits im Vorjahr ein Countdown durch den Schiedsrichter eingeführt. Dies wird nun ausgeweitet: Auch bei Einwürfen oder Abstössen kann der Unparteiische 5 Sekunden per Hand runterzählen. Wenn das Spiel bis Ablauf der Zeit nicht fortgesetzt wurde, geht der Ballbesitz ans gegnerische Team.

Zeitbeschränkung bei Wechseln

Auch bei einer Auswechslung müssen sich die Spieler beeilen: Spätestens 10 Sekunden nachdem der Wechsel angezeigt wurde, müssen sie das Feld verlassen haben. Sollte dies nicht geschehen sein, müssen sie trotzdem raus. Der eingewechselte Spieler muss dann mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis er aufs Feld darf.

Zwangspause nach Verletzung

Wenn ein Spieler auf dem Feld wegen einer Verletzung behandelt wird oder das Spiel deswegen unterbrochen wird, muss der Spieler das Feld verlassen. Dort muss er eine Minute warten, bevor er wieder zurückkehren darf. Die MLS hatte zuletzt eine 2-minütige Zwangspause eingeführt. Lionel Messi beklagte sich vehement darüber, als er einmal tatenlos von aussen zuschauen musste.

Mehr Befugnisse bei Videobeweis

Der Video-Assistent darf 3 weitere Situationen überprüfen:

Bei einer 2. gelben Karte, die zu Gelb-Rot führt.

Bei einer Spielerverwechslung, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler führt.

Bei unkorrekt gegebenen Cornern. Hier erfolgt der Check sofort und ohne Verzögerung.

Trinkpausen

Dass die Spieler sich bei hohen Temperaturen an der Seitenlinie erfrischen dürfen, ist nicht neu. Nun gibt's aber wetterunabhängig in jedem Spiel 2 fixe Trinkpausen. Das Spiel wird nach ungefähr 22 und 67 Minuten für jeweils 3 Minuten unterbrochen. Die Fifa will damit in allen Spielen für gleiche Bedingungen sorgen. Kritiker sehen darin die Chance für TV-Sender, zusätzliche Werbung während des unterbrochenen Spiels zu schalten.

FIFA WM 2026