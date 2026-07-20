Legende: Nicht länger Belgiens Mann an der Seitenlinie Rudi Garcia. IMAGO / AFLOSPORT

Belgien: Garcia nimmt den Hut

Belgien hat sich trotz des WM-Viertelfinal-Einzugs von Trainer Rudi Garcia getrennt. Der bis Ende Juli gültige Vertrag des 62-Jährigen wird nicht verlängert, wie der belgische Verband einen Tag nach dem WM-Final mitteilte. «Ich verlasse Belgien in der Liga A der Nations League und unter den acht besten Mannschaften der Welt», sagte Garcia laut Mitteilung. Favorit auf seine Nachfolge ist Berichten zufolge der frühere Bayern-Star Mark van Bommel. Garcia hatte das Amt Anfang 2025 von Domenico Tedesco übernommen und die «Roten Teufel» bis in den Viertelfinal geführt. Dort war beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

Weltrangliste: Spanien auf 1, Nati gewinnt 5 Plätze

Spanien hat am Sonntagabend nicht nur den WM-Final gegen Argentinien gewonnen. Die Iberer lösten die Südamerikaner gleichzeitig an der Spitze der Fifa-Weltrangliste ab. «La Roja» führt neu mit 1995,88 Punkten vor der «Albiceleste» mit 1970,37 Zählern. Auf Platz 3 liegt unverändert Frankreich (1948,97). Die Schweiz, die an der WM in Nordamerika bis in den Viertelfinal vorgestossen war, gewann 5 Plätze und grüsst nun von der 14. Position.