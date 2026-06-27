Legende: Nicht mehr Nationaltrainer Schottlands Steve Clarke. Reuters/Paul Childs

Schottland: Clarke erklärt Rücktritt

Schottlands Trainer Steve Clarke ist nach dem feststehenden WM-Aus zurückgetreten. Das teilte der schottische Verband am Samstag Lokalzeit mit. Der 62-jährige Clarke hatte das Team 7 Jahre lang trainiert und zur 1. WM-Teilnahme seit 28 Jahren geführt. Für Schottland reichte es in der Gruppe mit Brasilien, Marokko und Haiti trotz 3 Punkten nicht für einen Platz unter den 8 besten Gruppendritten.

Frankreich: Deschamps zurück beim Team

Einen Tag nach dem 4:1 gegen Norwegen zum Vorrundenabschluss ist Trainer Didier Deschamps ins französische Team-Camp nach Boston zurückgekehrt. Deschamps war am Dienstag nach Frankreich gereist, um der Beerdigung seiner verstorbenen Mutter beizuwohnen. Während seiner Absenz hatte Assistenzcoach Guy Stéphan übernommen. Das nächste Spiel bestreitet Frankreich am Dienstag. Im Sechzehntelfinal bekommen es «Les Bleus» mit Schweden zu tun.

Niederlande: Gakpo trauert um ungeborenes Kind

Der niederländische Offensivspieler Cody Gakpo hat während der WM einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Wie der 27-Jährige vom FC Liverpool und seine Freundin Noa am Samstag in den sozialen Netzwerken mitteilten, haben sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren. Gakpo habe dennoch «in Abstimmung mit seiner Freundin beschlossen, bei der Mannschaft zu bleiben», schrieb der niederländische Verband KNVB in einem Statement. Erst im Mai hatte das Paar verkündet, dass es zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Ihr erster Sohn ist zwei Jahre alt.

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