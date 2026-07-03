 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News zur WM 2026 Clenbuterol-Fälle: Droht Tunesien weiteres Ungemach?

03.07.2026, 17:51

Teilen
Zwei Fussballspieler in weissen Trikots feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Es ist nicht die WM von Tunesien Die Nordafrikaner haben schon sportlich nicht gut abgeschnitten. Keystone/AP/Charlie Riedel

Tunesien: Positive Dopingproben bei acht Spielern

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien. Weder der Fussball-Weltverband Fifa noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert. Angeblich drohen keine Konsequenzen, da davon ausgegangen wird, dass die Spieler das Dopingmittel über kontaminiertes Fleisch in ihrem Teamquartier in Mexiko aufgenommen haben. Tunesien war nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.

FIFA WM 2026

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)