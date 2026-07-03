Legende: Es ist nicht die WM von Tunesien Die Nordafrikaner haben schon sportlich nicht gut abgeschnitten. Keystone/AP/Charlie Riedel

Tunesien: Positive Dopingproben bei acht Spielern

Acht Spieler des WM-Teilnehmers Tunesien sind bei Dopingkontrollen während der Endrunde in Nordamerika offenbar positiv auf Clenbuterol getestet worden. Das berichten englische Medien. Weder der Fussball-Weltverband Fifa noch der tunesische Verband haben die Meldung bisher kommentiert. Angeblich drohen keine Konsequenzen, da davon ausgegangen wird, dass die Spieler das Dopingmittel über kontaminiertes Fleisch in ihrem Teamquartier in Mexiko aufgenommen haben. Tunesien war nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.

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