Legende: Der Erfolgscoach geht Zlatko Dalic führte Kroatien an die internationale Spitze. imago images/Pixsell

Kroatien: Dalics Ära endet

Nach neun Jahren im Amt tritt Zlatko Dalic als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft zurück. Dies gab der Verband am Mittwoch wenige Tage nach dem WM-Out im Sechzehntelfinal gegen Portugal bekannt. «Zlatko Dalic hat sich entschieden, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu schliessen», hiess es in der Mitteilung. Unter Dalic erreichte Kroatien an der WM 2018 in Russland den Final und vier Jahre später in Katar Platz 3.

England: Henderson operiert

Nach seinem äusserst unglücklichen Sturz nach dem WM-Achtelfinal ist Englands Mittelfeldspieler Jordan Henderson am Arm operiert worden. «Die Operation ist erledigt! Jetzt bereiten wir uns auf den grossen Samstag vor», schrieb der 36-Jährige auf Instagram. Thomas Tuchel muss im weiteren Turnierverlauf auf Henderson verzichten, der Routinier soll aber im Mannschaftsquartier bleiben. Nach dem 3:2 gegen Gastgeber Mexiko war Henderson über eine Werbebande gesprungen und dabei gestürzt.

Belgien: WM für Onana zu Ende

Für Amadou Onana ist die WM vorzeitig zu Ende. Der belgische Mittelfeldspieler zog sich beim 4:1-Sieg gegen die USA im Achtelfinal einen Kreuzbandriss zu. Dies bestätigte der belgische Verband am Dienstagabend. Onana, der seit 2024 bei Aston Villa unter Vertrag steht, war schon nach 21 Minuten ausgewechselt worden. Die zweite Halbzeit verfolgte er auf Krücken und mit einer Schiene um das rechte Bein. Onana wird bis auf Weiteres beim Team in den USA bleiben.

FIFA WM 2026