Legende: Kein unnötiges Risiko vor dem Final Lamine Yamal. imago images/Anadolu Agency

Spanien: Yamal und Porro trainieren individuell

Drei Tage vor dem Final gegen Titelverteidiger Argentinien hat Spaniens Jungstar Lamine Yamal beim Mannschaftstraining gefehlt. Wie die Sportzeitung Marca berichtete, absolvierte der 19-Jährige ebenso wie Teamkollege Pedro Porro nur eine individuelle Einheit. Grund dafür ist eine Blessur am linken Oberschenkel. Diese hatte sich der Offensivspieler des FC Barcelona im Halbfinal gegen Frankreich (2:0) zugezogen. Yamal war mit Frankreichs Verteidiger Lucas Digne kollidiert. Der Einsatz Yamals im Final dürfte aber nicht gefährdet sein.

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