Legende: Didier Deschamps. imago images/PsnewZ

Frankreich: Deschamps zurück beim Team

Einen Tag nach dem 4:1 gegen Norwegen zum Vorrundenabschluss ist Trainer Didier Deschamps ins französische Team-Camp nach Boston zurückgekehrt. Deschamps war am Dienstag nach Frankreich gereist, um der Beerdigung seiner verstorbenen Mutter beizuwohnen. Während seiner Absenz hatte Assistenzcoach Guy Stéphan übernommen. Das nächste Spiel bestreitet Frankreich am Dienstag. Im Sechzehntelfinal bekommen es «Les Bleus» mit Schweden zu tun.

Argentinien: Messi kriegt Pause

Superstar Lionel Messi wird bei Argentiniens WM-Gruppenabschluss gegen Jordanien geschont und nicht in der Startelf stehen. Das teilte Trainer Lionel Scaloni bei der Medienkonferenz vor dem Spiel am Sonntag (ab 3:50 Uhr live bei SRF) im Dallas-Stadion mit. «Leo wird ein bisschen später spielen», sagte Scaloni laut Übersetzer. Messi hat in seinen ersten beiden Spielen dieser WM 5 Tore geschossen und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst. Der 39-Jährige kommt auf 18 WM-Treffer.

England: James muss aussetzen

England muss im abschliessenden Vorrundenspiel auf Aussenverteidiger Reece James verzichten. Der 26-Jährige vom FC Chelsea sei nicht mit nach East Rutherford gereist, sagte Trainer Thomas Tuchel vor der Partie am Samstag gegen den bereits ausgeschiedenen Aussenseiter Panama (ab 22:50 Uhr live auf SRF info). James plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel. Er hatte zuletzt nicht mit der Mannschaft trainiert, in den ersten beiden Gruppenspielen aber in der Startelf gestanden. Er hoffe, dass der Defensivmann bis zu einem Sechzehntelfinal wieder fit sei, meinte Tuchel. Es werde aber knapp.

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