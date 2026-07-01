Legende: Führte Ecuador in die K.o.-Phase Sebastian Beccacece. Imago/Xinhua

Ecuador: Das war's für Beccacece

Sebastian Beccacece hat nach dem WM-Aus mit Ecuador seinen Abschied als Nationaltrainer bestätigt. «Heute ist es an der Zeit, sich von einer wunderbaren Familie zu verabschieden», sagte der 45-Jährige nach dem 0:2 im Sechzehntelfinal gegen Co-Gastgeber Mexiko. Auch der überraschende Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (2:1) half dem Argentinier nicht. Sein Vertrag lief bis zur WM und wird wie erwartet nun nicht verlängert. In der Mannschaft soll es zuletzt Widerstand gegen ihn gegeben haben. Beccacece hatte Ecuador im August 2024 übernommen.

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