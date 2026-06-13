Legende: Treffen am Samstag in Kansas City ein Thomas Tuchel und sein Team. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

England: Diebe stehlen Trainingsausrüstung

Die englische Nationalmannschaft mit Coach Thomas Tuchel ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeugen eingebrochen, die Trainingsausrüstung für die «Three Lions» transportieren. Der englische Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde. Das englische Team trifft am Samstag im WM-Quartier in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen.

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