Legende: Soll Portugal zu neuen Höhenflügen führen Jorge Jesus. imago images/Anadolu Agency

Portugal: Jorge Jesus beerbt Martinez

Nach dem Abgang von Roberto Martinez hat Portugals Nationalteam einen neuen Trainer. Jorge Jesus übernimmt das Zepter. Der 71-Jährige hat in Portugal verschiedene Klubs trainiert, darunter Benfica und Sporting Lissabon. Zuletzt war er bis Ende der letzten Saison Trainer von Cristiano Ronaldo beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Jesus unterschrieb einen Vertrag bis 2030 und soll somit sein Heimatland auch bei der WM 2030, die unter anderem in Portugal stattfindet, betreuen. Martinez hatte nach dem verlorenen WM-Achtelfinal gegen Spanien seinen Abschied verkündet.

Senegal: Mané sagt «Adieu»

Sadio Mané hat nach dem WM-Aus des Senegal im Sechzehntelfinal gegen Belgien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Das berichtet unter anderem die Zeitung Le Quotidien, die aus einem Brief des früheren 34-Jährigen zitiert. Mané, Nationalheld in seiner Heimat, kündigte darin an, nach seiner Karriere dem Verband zur Verfügung zu stehen, «sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in Führungsgremien». Mané hat bei Al-Nassr in Saudi-Arabien noch einen Vertrag bis 2027.

Südafrika: Broos' Amtszeit endet

Hugo Broos ist wie erwartet nicht länger Nationaltrainer von Südafrika. Der 74-Jährige habe sein Amt niedergelegt, bestätigte ein Vertreter des südafrikanischen Verbands der Nachrichtenagentur AFP. Bei WM hatte der Belgier Südafrika zum ersten Mal überhaupt in die K.o.-Phase geführt, war im Sechzehntelfinal aber an den Kanadiern gescheitert (0:1).

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