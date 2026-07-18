Legende: Land unter Spanien konnte sein Abschlusstraining nicht durchführen. imago images/PsnewZ

Spanien: Abschlusstraining vor Final abgesagt

Spanien hat wegen eines Gewitters auf das Abschlusstraining vor dem WM-Final am Sonntag (21 Uhr live bei SRF) verzichtet. Wie Medien berichteten, entschied Trainer Luis de la Fuente wegen des Wetters im Grossraum New York die letzte Einheit abzusagen, statt auf ein Zeitfenster ohne Blitz und Donner zu warten. Argentinien begann das eigene Abschlusstraining mit Verzögerung. Das Wettertief mit Gewittern, viel Regen und sinkenden Temperaturen sollte die zuletzt schlechte Luftqualität verbessern. Kanadische Waldbrände hatten unter der Woche für Rauchschwaden über der Metropole gesorgt. Für Sonntag soll es wieder sonnig sein – bei Temperaturen um 27 Grad Celsius.

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