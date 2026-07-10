Senegal: Mané sagt «Adieu»

Sadio Mané hat nach dem WM-Aus des Senegal im Sechzehntelfinal gegen Belgien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Das berichtet unter anderem die Zeitung Le Quotidien, die aus einem Brief des früheren 34-Jährigen zitiert. Mané, Nationalheld in seiner Heimat, kündigte darin an, nach seiner Karriere dem Verband zur Verfügung zu stehen, «sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in Führungsgremien». Mané hat bei Al-Nassr in Saudi-Arabien noch einen Vertrag bis 2027.

Südafrika: Broos' Amtszeit endet

Hugo Broos ist wie erwartet nicht länger Nationaltrainer von Südafrika. Der 74-Jährige habe sein Amt niedergelegt, bestätigte ein Vertreter des südafrikanischen Verbands der Nachrichtenagentur AFP. Bei WM hatte der Belgier Südafrika zum ersten Mal überhaupt in die K.o.-Phase geführt, war im Sechzehntelfinal aber an den Kanadiern gescheitert (0:1).

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