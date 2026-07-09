Legende: Kein Einsatz gegen Frankreich Ismael Saibari. Imago/Zuma Press Wire

Marokko: Viertelfinal kommt für Saibari zu früh

Marokko muss den WM-Viertelfinal ohne Ismael Saibari bestreiten. Der zukünftige Offensivspieler von Bayern München fällt für das Duell mit Frankreich am Donnerstagabend aus. Für den dreifachen Torschützen dieser WM komme das Spiel noch zu früh, sagte Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi an der Abschluss-PK in Foxborough. Er hoffe, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle. Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinal gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medienberichten zufolge hat der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten.