Legende: Verpasst die WM Verteidiger Nayef Aguerd. imago images/Shengolpixs

Marokko: Zwei Schlüsselspieler fallen aus

Marokko hat unmittelbar vor Beginn der Fussball-WM zwei verletzte Schlüsselspieler austauschen müssen. Linksaussen Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) und Innenverteidiger Nayef Aguerd (Olympique Marseille) wurden beim Halbfinalisten von 2022 aus der Kaderliste gestrichen. Ezzalzouli hatte im letzten WM-Test gegen Norwegen (1:1) eine Knieverletzung erlitten, Aguerd wurde nach einer Leisten-Operation nicht rechtzeitig fit. Trainer Mohamed Ouahbi reagierte mit der Nachnominierung von Amine Sbai (Angers SCO) und Marwane Saadane (Al-Fateh SC). Marokko startet am Sonntag mit dem Topspiel gegen Brasilien ins Turnier.

Japan: Captain Endo verpasst die WM

Auch die Japaner müssen auf eine wichtige Stütze verzichten. Kapitän Wataru Endo hatte sich vor zwei Wochen in einem Testspiel verletzt und wurde nicht rechtzeitig fit. Der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool wird durch Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach ersetzt. Der ehemalige Gladbacher Ko Itakura wird Japan, das am Sonntag gegen die Niederlande in die WM startet, als Kapitän aufs Feld führen.

Argentinien wieder die Nummer 1

Titelverteidiger Argentinien hat am Eröffnungstag der WM wieder die Führung in der Fifa-Weltrangliste übernommen. Die Südamerikaner lösten im Ranking vom Donnerstag Frankreich ab, den Finalgegner von 2022, der auf den 3. Platz zurückfiel. Rang 2 belegt weiter Europameister Spanien. Die Schweiz, bei der es keine Rangverschiebung gab, geht als Nummer 19 ins Turnier. Die Gruppengegner Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada belegen die Plätze 56, 64 und 30.

FIFA WM 2026