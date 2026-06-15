Legende: Nach einem WM-Spiel ist Schluss Tunesiens abgesetzter Coach Sabri Lamouchi. Imago Xinhua

Tunesien: Coach Lamouchi entlassen und durch Renard ersetzt

Tunesien hat nach dem Startdebakel gegen Schweden (1:5) Trainer Sabri Lamouchi per sofort gefeuert. Der 54-jährige Franzose coachte die Nordafrikaner erst seit Januar. Lamouchi wird durch Hervé Renard ersetzt, wie Moez Nasri, der Präsident des tunesischen Fussballverbands, im staatlichen Fernsehen bekannt gab. Renard wird am Dienstag im WM-Camp der Tunesier in Monterrey erwartet. Der 57-jährige Franzose übernimmt die Mannschaft bis zum Ende des Turniers. Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Titel beim Afrika-Cup.

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