Legende: Hat sein letztes Spiel für Tschechien absolviert Patrik Schick (rechts). imago images/Action Plus

Tschechien: Schick tritt aus Nationalteam zurück

Tschechiens Stürmerstar Patrik Schick beendet seine Karriere im Nationalteam. Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM schrieb der 30-Jährige auf Instagram: «Heute geht mein Kapitel in der Nationalmannschaft zu Ende. Ich trage diesen Gedanken schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht.» Der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Mittelstürmer bestritt 56 Länderspiele und erzielte dabei 26 Tore. An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Schweden: Tribüne in Basiscamp eingestürzt

Auf dem Trainingsgelände der Schweden in Frisco nahe Dallas ist eine Tribüne zusammengekracht. Die Spieler sahen den Schaden am Stadion des FC Dallas beim Training am Mittwoch. «Ich dachte nur: Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiss, gab es ja keinen Sturm», sagte Mittelfeldmann Besfort Zeneli der ZeitungAftenposten. Gemäss Teammanager Stefan Pettersson ist bei Renovationsarbeiten etwas schiefgegangen. «Sie wollten etwas abreissen, und es sieht so aus, als wäre es in die falsche Richtung gefallen. Zum Glück wurde niemand verletzt.» Schweden, das in der Nacht auf Freitag das abschliessende Gruppenspiel gegen Japan bestreitet, konnte den Trainingsplatz normal nutzen.

FIFA WM 2026