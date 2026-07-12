Legende: Hat beim Verband keinen Rückhalt mehr Pape Thiaw. imago images/Photo News

Senegal: Trainer Thiaw muss gehen

Senegals Nationalmannschaft stellt sich neu auf. Nach dem Rücktritt von Sadio Mané verlässt auch Trainer Pape Thiaw das Team – allerdings nicht freiwillig. Der senegalesische Fussballverband teilte mit, «das Verfahren zur Beendigung der Tätigkeit des Nationaltrainers Pape Thiaw sowie seines gesamten Trainerstabs einzuleiten». Dies sei im «übergeordneten Interesse des senegalesischen Fussballs notwendig». Thiaw hatte 2024 übernommen. Der grösste Erfolg seiner Amtszeit bleibt mit der skandalösen Kontroverse des Afrika-Cups verbunden. Im Januar gewann Senegal sportlich, verlor aufgrund der Vorfälle des chaotischen Spiels seinen Titel jedoch am Grünen Tisch an den Finalgegner Marokko. An der WM scheiterte Senegal im Sechzehntelfinal an Belgien.

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