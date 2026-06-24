Legende: Seine Akrobatik gibt's gegen den Irak nicht zu bestaunen Edouard Mendy. Imago/Zuma Press Wire

Senegal: Stammkeeper Mendy muss pausieren

Der Senegal muss am Freitag im abschliessenden WM-Gruppenspiel gegen den Irak auf Stammkeeper Edouard Mendy verzichten. Der 34-Jährige zog sich im Spiel gegen Norwegen eine Verletzung im linken Knie zu. Über die weitere WM-Teilnahme Mendys könnten erst nach weiteren Untersuchungen Angaben gemacht werden, teilte der senegalesische Verband mit.

Belgien: Doku zurück im Team

Jérémy Doku ist nach einem Abstecher nach London ins belgische WM-Camp zurückgekehrt. Dem 24-jährigen Stürmer war erlaubt worden, bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Dokus Frau Shireen brachte am Montag einen Sohn namens Praise zur Welt. Die WM-Partie Belgiens am Sonntag gegen den Iran hatte Doku wegen einer Atemwegserkrankung verpasst. Im letzten Gruppenspiel trifft Belgien am Freitag auf Neuseeland.

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