Legende: Steht vor dem Karrierehöhepunkt Slavko Vincic. IMAGO / MB Media Solutions

Grosse Ehre für Vincic

Der Slowene Slavko Vincic wird den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford vor den Toren New Yorks leiten. Dies teilte die Fifa in der Nacht auf Freitag mit. Für den 46-Jährigen, der bei der Partie am Sonntag (21:00 Uhr) von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt wird, ist es der bisherige Karrierehöhepunkt. Vincic hatte bereits drei Einsätze bei seiner zweiten Weltmeisterschaft. Zuvor leitete er die Gruppenspiele Brasilien gegen Marokko sowie Algerien gegen Jordanien und den Sechzehntelfinal zwischen Mexiko und Ecuador. Auf Klubebene stand er unter anderem im Champions-League-Final 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) als Hauptschiedsrichter im Einsatz.



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