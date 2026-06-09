Legende: Opfer der Einreisebestimmungen der USA Omar Artan. imago images/Presse Sports

USA weisen somalischen Schiedsrichter ab

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan kann an der WM keine Spiele leiten. Der von der Fifa für das Turnier aufgebotene Referee durfte nicht in die USA einreisen. Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums. Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten. Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia an einer WM zum Einsatz gekommen.

FIFA WM 2026