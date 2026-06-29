Legende: Ist nicht weiter Südkoreas Nationaltrainer Hong Myung-bo. Keystone/EPA/Miguel Sierra

Südkorea: Nationaltrainer räumt seinen Platz

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus von Südkorea an der WM hat sich von höchster Seite die Politik eingeschaltet und Konsequenzen beim Team um Captain Son Heung-min gefordert. Einen ersten Schritt vollzog Trainer Hong Myung-bo selbst. Der 57-Jährige erklärte seinen Rücktritt, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap schrieb. Die Südkoreaner hatten eine vermeintlich machbare Gruppe. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen die Tschechen gingen aber die Partien gegen Mexiko und Südafrika verloren. Drei Punkte reichten als Dritter nicht zum Weiterkommen.

Saudi-Arabien: Verbandsboss tritt zurück

Der Weg von Yasser Al-Misehal als Verbandschef von Saudi-Arabien ist nach dem Vorrunden-Aus an der WM zu Ende. Al-Misehal erklärte seinen sofortigen Rücktritt. Die Mannschaft sei «weit hinter unseren Erwartungen» geblieben, für das «Scheitern übernehme ich die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich bei allen, die gehofft hatten, unsere Mannschaft in einer besseren Position zu sehen», schrieb Al-Misehal bei X. Saudi-Arabien war in der Gruppe mit Europameister Spanien, Kap Verde und Uruguay ausgeschieden – in drei Spielen erzielte das Team lediglich ein Tor. Al-Misehal hatte den Verband sieben Jahre lang geleitet und war wesentlich an der erfolgreichen Bewerbung für die Austragung der Endrunde 2034 beteiligt.

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