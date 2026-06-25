Legende: Training auf der Baustelle Das Stadion in Frisco gleicht einem Trümmerhaufen. imago images/Xinhua

Schweden: Tribüne in Basiscamp eingestürzt

Auf dem Trainingsgelände der Schweden in Frisco nahe Dallas ist eine Tribüne zusammengekracht. Die Spieler sahen den Schaden am Stadion des FC Dallas beim Training am Mittwoch. «Ich dachte nur: Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiss, gab es ja keinen Sturm», sagte Mittelfeldmann Besfort Zeneli der Zeitung Aftenposten. Gemäss Teammanager Stefan Pettersson ist bei Renovationsarbeiten etwas schiefgegangen. «Sie wollten etwas abreissen, und es sieht so aus, als wäre es in die falsche Richtung gefallen. Zum Glück wurde niemand verletzt.» Schweden, das in der Nacht auf Freitag das abschliessende Gruppenspiel gegen Japan bestreitet, konnte den Trainingsplatz normal nutzen.

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