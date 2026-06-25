 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News zur WM 2026 Tribüne eingestürzt: Schreckmoment für Schweden

25.06.2026, 12:08

Teilen
Stadion mit eingestürztem Dach, Bauausrüstung und Menschen auf dem Spielfeld.
Legende: Training auf der Baustelle Das Stadion in Frisco gleicht einem Trümmerhaufen. imago images/Xinhua

Schweden: Tribüne in Basiscamp eingestürzt

Auf dem Trainingsgelände der Schweden in Frisco nahe Dallas ist eine Tribüne zusammengekracht. Die Spieler sahen den Schaden am Stadion des FC Dallas beim Training am Mittwoch. «Ich dachte nur: Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiss, gab es ja keinen Sturm», sagte Mittelfeldmann Besfort Zeneli der Zeitung Aftenposten. Gemäss Teammanager Stefan Pettersson ist bei Renovationsarbeiten etwas schiefgegangen. «Sie wollten etwas abreissen, und es sieht so aus, als wäre es in die falsche Richtung gefallen. Zum Glück wurde niemand verletzt.» Schweden, das in der Nacht auf Freitag das abschliessende Gruppenspiel gegen Japan bestreitet, konnte den Trainingsplatz normal nutzen.

FIFA WM 2026

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)