Legende: Darf im Achtelfinal mittun Folarin Balogun. Keystone/AP Photo/Jeff Chiu

USA: Balogun-Sperre ausgesetzt

Überraschende Kehrtwende der Fifa: Mittelstürmer Folarin Balogun steht der USA im Achtelfinal am Montag gegen Belgien doch zur Verfügung. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinal glatt Rot gesehen. Wie die Fifa bestätigte, wird die ursprüngliche Sperre von einem Spiel aber zur Bewährung ausgesetzt. Zunächst hatte The Athletic berichtet. Die Aufhebung der Sperre rief umgehend sogar Präsident Donald Trump auf den Plan. Er bedankte sich persönlich bei der Fifa «dafür, dass sie das Richtige getan und eine grosse Ungerechtigkeit rückgängig gemacht hat!», schrieb er bei seinem Netzwerk Truth Social.

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