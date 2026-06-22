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News zur WM 2026 WM-Aus für Schlotterbeck nach Bänderriss

22.06.2026, 14:02

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Ein Fussballspieler sitzt auf dem Rasen, während zwei Betreuer in roten Westen ihm helfen.
Legende: Verletzte sich gegen die Elfenbeinküste folgenschwer Nico Schlotterbeck. imago images/Kirchner-Media

Deutschland: WM für Schlotterbeck gelaufen

Nico Schlotterbeck wird an der laufenden WM keine Spiele mehr bestreiten können. Der deutsche Verteidiger zog sich beim 2:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zu. Dem 26-Jährigen von Borussia Dortmund droht eine rund zweimonatige Pause, womit er auch den Saisonstart in der Bundesliga (7. August) verpassen könnte. Schlotterbeck war als einziger Linksfuss unter Deutschlands Innenverteidigern gesetzt. Gemäss Mitteilung des DFB wird er vorerst beim Team in den USA bleiben.

FIFA WM 2026

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