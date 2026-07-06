Norwegen rudert weiter, Brasilien trauert. So reagiert die internationale Presse auf Norwegens Triumph bei der WM 2026.

Legende: Massgeblich am Triumph Norwegens beteiligt Erling Haaland (links) und Örjan Nyland. Imago/NurPhoto

Erling Haaland hat Norwegen zum ersten Mal in der Geschichte in den Viertelfinal einer WM geschossen. Mit 2:1 gewannen die Skandinavier im New-York-New-Jersey-Stadion gegen Brasilien. Der Rekordweltmeister muss seinen Traum vom 6. Titel einmal mehr begraben. Entsprechend stehen sich in der internationalen Presselandschaft grosse Freude und pure Ernüchterung gegenüber – ein Überblick:

Norwegen:

NRK: «Erling Haaland hat Norwegen in den Himmel geschickt.»

VG: «Örjan Nyland stand wie eine lebende Mauer, bevor Erling Braut Haaland norwegische Sportgeschichte schrieb. Norwegen hat es noch nie in den Viertelfinal geschafft. Aber Norwegen hatte noch nie Erling Braut Haaland.»

Dagbladet: «Ein Erdbeben. Norwegen hat Brasilien aus der Weltmeisterschaft geworfen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir haben die Supermacht aus der Weltmeisterschaft geworfen. Das ist die grösste norwegische Sportleistung aller Zeiten.»

Aftenposten: «HALLELUJA. Historischer WM-Abend. Wir haben Brasilien besiegt. Das norwegische Fussballabenteuer erreicht ungeahnte Höhen und die ganze Welt fiebert mit.»

Brasilien:

GloboEsporte: «Haaland tobt sich nach Herzenslust aus, Brasilien scheidet gegen Norwegen aus.»

Lance: «Brasilien wird Zeuge des Vorbeizugs des Kometen Haaland und scheidet im Achtelfinal aus.»

O Globo: «Ist das Hexa? Brasilien ist zum sechsten Mal in Folge bei einer WM ausgeschieden.»

Folha de Sao Paulo: «Norweger rudern, triumphieren und schicken Brasilien bei der WM an den Strand.»

Zero Hora: «Schon wieder! Der Film wiederholt sich seit 2006. Einen Elfmeter verschossen, eine Riesenchance frei vor dem Torhüter vergeben und wieder einmal eine WM verloren.»

England:

The Sun: «All Haal King Erling. Erling Haaland gewann die Schlacht, Norwegen gewann den Krieg und das Wikingerschiff rudert in den Viertelfinal.»

Spanien:

AS: «Haaland frisst Brasilien auf. Es sind bereits sieben Tore, die er bei seiner ersten Weltmeisterschaft erzielt hat. Tödlich. Unmenschlich. Der «Cyborg», vor dem die ganze Welt Angst hat.»

Italien:

Tuttosport: «Erling-Show. Haaland erzielt einen legendären Doppelpack, Nyland wird zum Helden. Ancelottis Brasilien scheidet aus.»

Frankreich:

L'Équipe: «Haaland auf Mission, Brasilien zu Hause.»

USA:

The Athletic: «Was für eine Leistung Norwegens bei ihrer ersten Weltmeisterschaft seit 1998! Mit Haaland an der Spitze und Nyland, der am anderen Ende des Feldes Heldentaten vollbringt, haben sie eine echte Chance, jeden zu schlagen.»

FIFA WM 2026