Spanien steht zum 2. Mal im WM-Endspiel. Die internationalen Pressestimmen zum 1. Halbfinal im Überblick.

Legende: Trost für den Verlierer Pau Cubarsi muntert Désiré Doué auf. Keystone/Julio Cortez

Spanien

Marca: «Es ist wieder so weit: Auf in den WM-Final! In einem WM-Halbfinal, einem Spiel für Auserwählte, lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnete nachts den Prado und den Louvre, um ins 2. WM-Endspiel ihrer Geschichte einzuziehen. Oyarzabal und Porro erzielten die Tore für eine Truppe, in der Rodri der Anführer war.»

Mundo Deportivo: «Spanien war über viele Phasen des Spiels die bessere Mannschaft als Frankreich. Mbappé, Olise, Dembélé und Barcola wollten die Spanier mit ihrer Schnelligkeit ins Laufen bringen, doch am Ende waren sie es, die immer wieder dem Ball hinterherliefen.»

Besser kann man kaum spielen.

As: «Eine Lektion für die Welt. Spanien erreicht nach einem grossartigen Spiel gegen Frankreich seinen 2. WM-Final. Man tausche Durban gegen Dallas, ersetze Puyol durch Oyarzabal und Porro, und die Geschichte nimmt ein glückliches Ende: die Chance, zum 2. Mal in unserer Geschichte einen WM-Final zu bestreiten. Besser kann man kaum spielen: einen übermächtigen Gegner bändigen, Giganten wie Mbappé, Olise und Dembélé in ihre Schranken weisen.»

Frankreich

L'Équipe: «Desaster in Dallas. Die französische Mannschaft wird von Spanien deklassiert und scheidet im Halbfinal gegen ein beeindruckendes spanisches Team aus. An diesem 14. Juli gab es keinen Tag des Ruhms. Die französische Nationalmannschaft verpasst ihr 3. WM-Endspiel in Folge. Am Ende eines Turniers, in dem das Team keinem echten Härtetest ausgesetzt war, haben die Bleus in Arlington von den Spaniern beinahe eine Lehrstunde erhalten.»

Das Feuerwerk ist abgesagt.

Le Figaro: «Schwere Enttäuschung für Les Bleus, die von La Roja kurz vor dem Final ausgeschaltet werden. Die französische Nationalmannschaft ist am Dienstag auf einen stärkeren Gegner gestossen. Die Mannschaft von Didier Deschamps wird keinen 3. Final in Folge bestreiten.»

Le Parisien: «Das Feuerwerk ist abgesagt. An diesem Dienstagabend in Dallas wurden Les Bleus von der roten spanischen Welle überrollt. Am Samstag spielen sie nun das Spiel um Platz 3. Eine bittere Enttäuschung. Die Équipe Tricolore findet gegen La Roja keine Lösung.»

England

The Sun: «Bleu them away! Schock für Les Bleus. Sie scheiden überraschend aus. Spanien stellt die Weichen für einen möglichen WM-Final gegen England nach einem überragenden Sieg über einen enttäuschenden Favoriten. Jetzt wissen wir, welche Hürde England überwinden muss, falls es die Chance bekommt, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden.»

Dies war eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Aussenseiter hinzustellen.

The Guardian: «Spanien erreicht den WM-Final, nachdem Oyarzabal und Porro das enttäuschende Frankreich versenken. Dies war eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Aussenseiter hinzustellen. Sie haben es genossen, eine Lektion zu erteilen und Frankreich zu Statisten zu degradieren.»

Argentinien

Clarín: «La Roja zeigt eine grossartige Leistung, dominiert das Spiel und ist der verdiente Sieger. Das Duell zwischen Mbappé und Lamine Yamal geht zugunsten des Stars von Barcelona aus.»

Italien

Gazzetta dello Sport: «Spanien im Triumphrausch: Frankreich überrollt. Nach 16 Jahren steht La Roja wieder im Final. Oyarzabal trifft in der 1. Halbzeit per Elfmeter, Pedro Porro legt nach der Pause nach. Die Équipe Tricolore wurde vom spanischen Mittelfeld eingeschnürt und blieb fast immer harmlos.»

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