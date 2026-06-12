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Programm in der Übersicht Das läuft am 2. Tag an der FIFA WM 2026

Die Schweizer Gruppengegner Kanada und Bosnien greifen ins Geschehen ein, später startet mit den USA (gegen Paraguay) auch der 3. Gastgeber.

12.06.2026, 08:50

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21:00 Uhr: Kanada – Bosnien-Herzegowina

  • Spielort: Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr
  • Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner und Izet Hajrovic

Vor vier Jahren in Katar spielte Kanada eine Nebenrolle und schied mit drei Niederlagen gegen Belgien, Kroatien und Marokko als Gruppenletzter aus. An der Heim-WM will der Co-Gastgeber deutlich mehr ausrichten. Die Elf von Trainer Jesse Marsch hofft, mit seinem Team gleich zum Auftakt eine Turnier-Euphorie zu entfachen. Bosnien-Herzegowina strebt den zweiten Sieg an einer WM-Endrunde an: Den ersten gab es 2014 in Brasilien gegen den Iran (3:1). Edin Dzeko, dem damals das 1:0 gelang, ist 40-jährig immer noch dabei, plagt sich aber weiterhin mit Problemen an der Schulter herum.

23:20: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft, die am 13. Juni um 21 Uhr gegen Katar in die WM startet, erfahren Sie hier.

03:00 Uhr: USA – Paraguay

  • Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Die beiden Teams sind sich an einer WM schon einmal begegnet: Bei der allerersten Austragung 1930 in Uruguay setzten sich die US-Amerikaner mit 3:0 durch. Etwas mehr Aufschluss über die aktuellen Stärkeverhältnisse gibt wohl das Testspiel im letzten November. Noch vor die WM-Gruppen ausgelost waren, gewannen die «US-Boys» 2:1. Paraguay hofft, dass das Defensiv-Bollwerk hält: In der Qualifikation erhielt das Team um Ex-Basel-Verteidiger Omar Alderete in 18 Spielen nur gerade 10 Gegentreffer.

Fussballspieler mit gestreiftem Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Soll den Laden gegen die USA dichtmachen Paraguays Omar Alderete. imago images/Sports Press Photo

05:05: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

FIFA WM 2026

SRF zwei, Sportlive, 11.06.2026, 19:35 Uhr ; 

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