Die Schweizer Gruppengegner Kanada und Bosnien greifen ins Geschehen ein, später startet mit den USA (gegen Paraguay) auch der 3. Gastgeber.

21:00 Uhr: Kanada – Bosnien-Herzegowina

Spielort: Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000

Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr

20:10 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner und Izet Hajrovic

Vor vier Jahren in Katar spielte Kanada eine Nebenrolle und schied mit drei Niederlagen gegen Belgien, Kroatien und Marokko als Gruppenletzter aus. An der Heim-WM will der Co-Gastgeber deutlich mehr ausrichten. Die Elf von Trainer Jesse Marsch hofft, mit seinem Team gleich zum Auftakt eine Turnier-Euphorie zu entfachen. Bosnien-Herzegowina strebt den zweiten Sieg an einer WM-Endrunde an: Den ersten gab es 2014 in Brasilien gegen den Iran (3:1). Edin Dzeko, dem damals das 1:0 gelang, ist 40-jährig immer noch dabei, plagt sich aber weiterhin mit Problemen an der Schulter herum.

23:20: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft, die am 13. Juni um 21 Uhr gegen Katar in die WM startet, erfahren Sie hier.

03:00 Uhr: USA – Paraguay

Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000

Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Die beiden Teams sind sich an einer WM schon einmal begegnet: Bei der allerersten Austragung 1930 in Uruguay setzten sich die US-Amerikaner mit 3:0 durch. Etwas mehr Aufschluss über die aktuellen Stärkeverhältnisse gibt wohl das Testspiel im letzten November. Noch vor die WM-Gruppen ausgelost waren, gewannen die «US-Boys» 2:1. Paraguay hofft, dass das Defensiv-Bollwerk hält: In der Qualifikation erhielt das Team um Ex-Basel-Verteidiger Omar Alderete in 18 Spielen nur gerade 10 Gegentreffer.

Legende: Soll den Laden gegen die USA dichtmachen Paraguays Omar Alderete. imago images/Sports Press Photo

05:05: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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