Unter anderem mit den Schwergewichten Brasilien und Deutschland: Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag werden bei der WM 2026 die Sechzehntelfinals Nummer 2 bis 4 ausgetragen.

Die K.o.-Spiele 2 bis 4: Das läuft am Montag an der WM

Legende: Vor dem letzten Direktduell im Oktober 2025 In Tokio schlug Japan zum ersten Mal überhaupt die Brasilianer. Imago/Aflosport

19:00 Uhr: Brasilien - Japan, Sechzehntelfinal 2

Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF Studio: Ratinho

Lange galt: Japan kann gegen Brasilien nicht gewinnen. Von 13 Duellen verloren die Japaner deren 11, immerhin spielte man 2-mal (vor über 20 Jahren) unentschieden. Diese Horror-Bilanz wurde indes im letzten Oktober entscheidend aufgewertet: In einem Testspiel in Tokio drehten die Ostasiaten nach der Pause einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg und bezwangen den Rekord-Weltmeister damit zum 1. Mal.

Am Montag würde Japan nur allzu gerne den nächsten Erfolg über Brasilien feiern. «Beim letzten Mal haben wir Brasilien gezeigt, dass wir kein einfacher Gegner sind. Das ist ein grosser Fortschritt für uns», sagte Trainer Hajime Moriyasu: «Wir glauben, dass wir eine Chance auf den Sieg haben und in die nächste Runde einziehen können.» Vinicius Junior, Neymar und Co. werden versuchen, dies zu verhindern.

21:30 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay, Sechzehntelfinal 3

Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:50 Uhr

21:50 Uhr Zu Gast im Studio: Fabian Frei

«Nicht schon wieder ein südamerikanisches Team», dürfte man im deutschen Lager nach der überraschenden 1:2-Niederlage zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador gedacht haben. Auch Paraguay dürfte sich über Physis und Kampfkraft definieren. «Wir wissen, dass wir nun das Messer am Hals haben in den K.o.-Spielen», sagte DFB-Chef Andreas Rettig.

Schon 2002 an der WM in Südkorea und Japan war Paraguay der Gegner der Deutschen in der 1. Runde der K.o.-Phase gewesen. Oliver Neuville erzielte damals in der 88. Minute den erlösenden Siegtreffer im WM-Achtelfinal. Die Vorfreude auf die Neuauflage ist in Paraguay gross. «Natürlich wird es schwer, einen der Top-Favoriten auszuschalten. Aber es ist nicht unmöglich», sagte Trainer Gustavo Alfaro.

03:00 Uhr: Niederlande - Marokko, Sechzehntelfinal 4

Spielort: Monterrey-Stadion, USA, Kapazität: 53'000

Monterrey-Stadion, USA, Kapazität: 53'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Mit den Niederlanden und Marokko treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Vorrunde je 7 Punkte eingefahren haben. Für «Oranje» reichte dies in Gruppe F zu Platz 1, für den 2-fachen Afrikameister blieb in Gruppe C hinter den punktgleichen Brasilianern Rang 2.

Das Duell Niederlande vs. Marokko gab es bei einer WM schon einmal – und zwar ebenfalls in den USA. Bei der Endrunde 1994 setzte sich die «Elftal» in der Gruppenphase mit 2:1 durch. Die Begegnung an der WM 1994 war das erste von bislang nur drei Direktduellen dieser beiden Equipen. Immer ging die Partie 2:1 aus. 1999 gewann Marokko ein Freundschaftsspiel, 2017 die Niederlande. Wer jubelt beim vierten Aufeinandertreffen?

05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

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