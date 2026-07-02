Spanien lanciert den WM-Tag mit dem Sechzehntelfinal gegen Österreich. Am frühen Freitagmorgen ist die Nati gefordert.

Ein Kracher & die Nati im Einsatz: Das läuft am WM-Donnerstag

Legende: Trifft er auch in der K.o.-Phase? Cristiano Ronaldo. IMAGO / Icon Sportswire

21:00 Uhr: Spanien - Österreich, Sechzehntelfinal 11

Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA – Kapazität: 70'000

Los-Angeles-Stadion, USA – Kapazität: 70'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr

20:10 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel und Jordi Quintilla

Für Österreich ist das Duell mit Titelfavorit Spanien eine Zugabe. Das Team von Trainer Ralf Rangnick war gegen Algerien quasi schon ausgeschieden, ehe Sasa Kalajdzic mit seinem Tor zum 3:3 eine ganze Nation erlöste. Im ersten K.o.-Spiel seit 72 Jahren geht Österreich als krasser Aussenseiter ins Spiel. Und auch 12 Tore wie beim legendären 7:5 gegen die Schweiz 1954 dürfte es kaum geben.

23:20 Uhr: Nati-Magazin

Letzte Infos zur Schweizer Nationalmannschaft vor dem Sechzehntelfinal gegen Algerien erfahren Sie hier.

01:00 Uhr: Portugal - Kroatien, Sechzehntelfinal 12

Spielort: Toronto-Stadion, Kanada – Kapazität: 45'000

Toronto-Stadion, Kanada – Kapazität: 45'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr

Die auf dem Papier wohl spannendste Affiche in den Sechzehntelfinals ist auch das Duell zweier Altstars. Portugals Cristiano Ronaldo trifft in Toronto auf Kroatiens Luka Modric. Ronaldo will dabei endlich einen Tolggen in seinem Reinheft entfernen. Der 41-Jährige hat zwar an sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen, nie jedoch in der K.o.-Phase.

05:00 Uhr: Schweiz - Algerien, Sechzehntelfinal 13

Spielort: Vancouver-Stadion, Kanada – Kapazität: 52'497

Vancouver-Stadion, Kanada – Kapazität: 52'497 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 04:30 Uhr

Über fehlende Erholung darf sich die Schweizer Nati nicht beklagen. Über eine Woche Zeit blieb dem Team von Trainer Murat Yakin seit dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada. Mit Algerien wartet eine delikate Aufgabe auf die Schweiz. Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic steht bei den Nordafrikanern an der Seitenlinie und bringt viel Insiderwissen mit.

FIFA WM 2026