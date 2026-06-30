Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch werden bei der WM 2026 die Sechzehntelfinals Nummer 5 bis 7 ausgetragen.

Legende: Haben sich in der Vorrunde warmgeschossen Die französischen Offensivstars. imago images/DeFodi Images

19:00 Uhr: Elfenbeinküste - Norwegen, Sechzehntelfinal 5

Spielort: Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA – Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF Studio: Fabian Lustenberger

Im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) liess der norwegische Trainer Stale Solbakken seine Stars bewusst auf der Bank, um nicht unnötig Energie zu verschwenden. Für das erstmalige Kräftemessen mit der Elfenbeinküste sind Erling Haaland, Martin Ödegaard und Co. also erholt. Auf ivorischer Seite scheint man für die Premiere in einer WM-K.o.-Phase gerüstet. Die einzige Niederlage in der Vorrunde kam gegen Deutschland äusserst unglücklich zustande.

21:30 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

23:00 Uhr: Frankreich - Schweden, Sechzehntelfinal 6

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA – Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA – Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 22:30 Uhr

22:30 Uhr Zu Gast im Studio: Peter Zeidler

Nach Norwegen wartet mit Schweden die nächste nordeuropäische Nation auf Frankreich. Wie bereits zum Turnierauftakt gegen den Senegal (3:1) treten «Les Bleus» im Finalstadion in New Jersey an. Wieder an der Seitenlinie dabei ist Didier Deschamps, der nach der Beerdigung seiner Mutter in Frankreich zum Team zurückgekehrt ist. Nach Kylian Mbappé, dem in den ersten beiden Spielen jeweils ein Doppelpack gelang, ist auch Ousmane Dembélé so richtig an der WM angekommen. Er erzielte gegen Norwegen einen Hattrick. Insgesamt hat das noch makellose Frankreich bereits 10 Treffer auf dem Konto.

Schweden hinterliess bisher einen zwiespältigen Eindruck. Besonders im Spiel gegen die Niederlande (1:5) waren eklatante Abwehrschwächen nicht zu übersehen, gegen Japan (1:1) stabilisierte sich das Team von Graham Potter wieder. Gegen den Weltmeister von 1998 und 2018 müssen die Skandinavier über sich hinauswachsen.

03:00 Uhr: Mexiko - Ecuador, Sechzehntelfinal 7

Spielort: Mexico-City-Stadion, Mexiko – Kapazität: 83'000

Mexico-City-Stadion, Mexiko – Kapazität: 83'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Co-Gastgeber Mexiko war geradezu durch die Vorrunde galoppiert. Ohne Gegentreffer und mit neun Punkten im Gepäck steht nun der Sechzehntelfinal an. Unterstützt werden die Mexikaner sicher auch wieder vom Heimpublikum – das Mexiko-City-Stadion wird mit Bestimmtheit laut werden. Dem Heim-Team stellt sich Ecuador in den Weg. Die Südamerikaner, die mit ihrer starken Defensive überzeugen, haben den Einzug in die K.o.-Phase dank des 2:1-Siegs über Deutschland geschafft. Einen Favoriten in diesem Spiel zu bestimmen, ist schwierig.

05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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