Am Mittwoch werden bei der WM 2026 drei weitere Achtelfinal-Tickets vergeben. Unter anderem will Gastgeber USA sein Abenteuer verlängern.

Legende: Hier sieht es zwar aus wie American Football ... ... aber die US-Amerikaner können auch Fussball. IMAGO / STEINSIEK.CH

18:00 Uhr: England - DR Kongo, Sechzehntelfinal 8

Spielort: Atlanta-Stadion, USA – Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA – Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Zu Gast im SRF Studio: Mladen Petric & Joël Kiassumbua

Die Favoritenrolle ist klar verteilt. In Atlanta stellt sich die Demokratische Republik Kongo dem scheinbar übermächtigen England in den Weg. Doch das Team von Trainer Thomas Tuchel überzeugte bislang noch nicht auf allen Ebenen. Auf ein starkes Spiel gegen Kroatien folgten ein mageres 0:0 gegen Ghana und ein 2:0 gegen Panama. Auch gegen die DR Kongo wird es für die Engländer vor allem darum gehen, einen kompakten Defensivblock zu überwinden. Gerade damit hatte der WM-Mitfavorit zuletzt aber seine liebe Mühe.

21:00 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

22:00 Uhr: Belgien - Senegal, Sechzehntelfinal 9

Spielort: Seattle-Stadion, USA – Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA – Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:20 Uhr

21:20 Uhr Zu Gast im Studio: Martina Moser & Lutz Pfannenstiel

Sowohl Belgien als auch der Senegal hatten ihren stärksten Auftritt im letzten Vorrundenspiel. Während Belgiens 5:1 gegen Neuseeland zum Gruppensieg reichte, schaffte es der Senegal dank einem 5:0 über den Irak zumindest als Gruppendritter noch in die K.o.-Phase. Dort werden die Westafrikaner ihre Defensive im Griff haben müssen. Sowohl gegen Frankreich als auch gegen Norwegen hatten sie drei Gegentreffer kassiert. Steht der Senegal aber hinten sicher, wird es für Belgien schwierig. Anfang Jahr stand das Team von Pape Thiaw im Final des Afrika Cup und bekam den Titel erst im Nachhinein aberkannt – wie man K.o.-Spiele gewinnt, ist also bekannt.

02:00 Uhr: USA - Bosnien-Herzegowina, Sechzehntelfinal 10

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA – Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA – Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:50 Uhr

Für die USA fühlte sich die WM zu Beginn an wie ein Traum. Zwei überzeugende Siege, die vorzeitige Qualifikation für den Sechzehntelfinal. Das letzte Gruppenspiel gegen die Türkei, in welchem Trainer Mauricio Pochettino kräftig rotierte, ging dann allerdings mit 2:3 verloren. Der WM-Euphorie im Gastgeberland tat das allerdings keinen Abbruch. Gegen Bosnien-Herzegowina sollten die US-Amerikaner nämlich durchaus Chancen haben, in den Achtelfinal einzuziehen. Das Publikum wird bestimmt auf Seiten des Heimteams sein – doch beide Mannschaften werden alles reinwerfen.

04:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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