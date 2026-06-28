21:00 Uhr: Südafrika – Kanada, Sechzehntelfinal 1
- Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric
Nach einem Spiel in Toronto und zwei in Vancouver muss Kanada für den Sechzehntelfinal gegen Südafrika erstmals das Land verlassen. Auch ohne die Heim-Kulisse steigt der Co-Gastgeber leicht favorisiert in das erste K.o.-Runden-Spiel der laufenden Endrunde. Einen Trumpf hat Jesse Marsch noch in der Hinterhand – wenn man den Worten des kanadischen Trainers diesmal Glauben schenken kann: Nach überstandener Oberschenkelverletzung soll Alphonso Davies endlich zu seinem ersten WM-Einsatz kommen.
Nicht nur die Kanadier stehen an einer WM erstmals in der K.o.-Phase, gleiches gilt auch für Südafrika. Der WM-Gastgeber von 2010 startete bescheiden ins Turnier und fiel eher durch Platzverweise statt Tore auf. Spätestens der abschliessende 1:0-Sieg gegen Südkorea stürzte das Land aber in einen kollektiven Freudentaumel.
23:20 Uhr: Nati-Magazin
In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.