Legende: Duell der Superstars Lamine Yamal und Kylian Mbappé. Imago/Anadolu Agency

Der erste von zwei Halbfinals steht fest. Untenstehend finden Sie in aller Kürze eine Übersicht zur Runde der letzten Vier (alle Angaben in Schweizer Zeit und sämtliche Spiele sind live bei SRF zu sehen):

1. Halbfinal: Frankreich – Spanien

Spieldatum: Dienstag, 14. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Dallas, USA – Kapazität: 94'000

Bisheriges WM-Duell: Spanien – Frankreich 1:3 (2006, Achtelfinal)

Es ist ein echter Kracher, den man bereits von der EM 2024 kennt. Schon damals in Deutschland war es die Halbfinal-Affiche. Durchgesetzt haben sich dort die Spanier mit 2:1. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Nations League im Juni 2025 gab es ein regelrechtes Torfestival: ein spektakuläres 5:4 – auch dort hiess der Sieger Spanien. Wollen die Franzosen den 3. WM-Final in Serie erreichen, braucht es nach zuletzt 2 Niederlagen also den 1. Sieg gegen die Spanier seit 2021.

2. Halbfinal: Norwegen/England – Argentinien/Schweiz

Spieldatum: Mittwoch, 15. Juli, 21:00 Uhr

Spielort: Atlanta, USA – Kapazität: 75'000

Service zur FIFA WM 2026