Legende: Bald kommt es zum Wiedersehen Schiedsrichter Joao Pinheiro wird es erneut mit den Schweizern zu tun bekommen. Imago/Steinsiek.ch

Pinheiro leitet erneut Nati-Match

Joao Pinheiro wurde von der Fifa als Schiedsrichter für das WM-Viertelfinalspiel zwischen der Schweiz und Argentinien am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit in Kansas City nominiert. Ihm zur Seite stehen seine Landsleute Bruno Jesus und Luciano Maia. Pinheiro hat bei dieser Weltmeisterschaft bereits ein Spiel der Schweiz gepfiffen: Er arbitrierte das 2. Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina, das Murat Yakins Team mit 4:1 für sich entschied. Ausserdem war er beim überschaubaren Sechzehntelfinal zwischen Kanada und Südafrika (1:0) im Einsatz.

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