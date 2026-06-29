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Schweizer News zur WM 2026 Widmer fehlte am Sonntag im Training wegen Hüftproblemen

29.06.2026, 08:44

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Person in einem blauen Sporttrikot hält sich den Kopf mit den Händen.
Legende: Ist aktuell angeschlagen Silvan Widmer. Freshfocus/Blick/Toto Marti

Widmer muss Training auslassen

Das Mannschaftstraining der Schweizer Nationalmannschaft am Sonntagvormittag (Ortszeit) fand ohne Silvan Widmer statt. Dem rechten Aussenverteidiger machen aktuell Hüftprobleme zu schaffen, weshalb sich der Mainzer im Mannschaftshotel in San Diego behandeln liess. Widmer stand beim 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina in der Startelf, im Duell mit Kanada kam der 33-Jährige in der Schlussphase von der Bank. Beim Vorrundenauftakt gegen Katar war Widmer ohne Einsatz geblieben. Ihren Sechzehntelfinal gegen Algerien bestreitet die Schweiz am Freitag um 05:00 Uhr (MESZ) in Vancouver.

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